SELECCIÓN ESPAÑOLA La sub 17 jugará en El Collao El viernes en El Collao con entrada gratuita - Será el último partido antes de acudir al Mundial de India – El rival, Honduras a las 18.30 horas lunes, 25 de septiembre de 2017 La Selección Española de fútbol sub 17, jugará en Alcoy el viernes a las 18.30 horas en El Collao. La entrada será gratuita y el rival Honduras. Será el último partido de los de Santi Denia antes de afrontar el Mundial de India y que servirá para terminar la preparación en cuanto amistosos y decidir la lista definitiva. El Mundial comenzará el 2 de octubre y destaca la presencia de siete internacionales valencianos en la lista de convocados del seleccionador Santi Denia. Alcoy vuelve a ser sede de las categorías inferiores de la Selección Española. La sub 19 o sub 21 ya jugaron en algunas ocasiones en El Collao. Sergio Ramos, Iniesta y compañía pisaron el mítico estadio alcoyano en sus inicios en la Selección Española de fútbol. Convocatoria de España sub 17 ALBACETE BALOMPIÉ Álvaro García Segovia FC BARCELONA Mateu Morey Bauca Juan Miranda González Sergio Gómez Martín Abel Ruiz Ortega RC CELTA DE VIGO SAD Diego Varela Pampín RCD ESPANYOL DE BARCELONA SAD Víctor Gómez Perea MÁLAGA CF SAD Álvaro Fernández Calvo MANCHESTER CITY Eric García Martret REAL MADRID CF Víctor Chust García Antonio Blanco Conde Mohamed Moukhliss Agmir (Moha) César Gelabert Piña Pedro Ruiz Delgado SEVILLA FC SAD Alfonso Pastor Vacas José Alonso Lara VALENCIA CF SAD Hugo Guillamón Sanmartín Ferrán Torres García VILLARREAL CF SAD Marc V. Vidal Girona Carlos Beitia Cardos Ignacio Díaz Barragán