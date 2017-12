The examples populate this alert with dummy content

SORTEO DEL GORDO La suerte esquiva la comarca La Lotería de Navidad ha vuelto a pasar de largo-Las pedreas y terminaciones conceden algunas alegrías viernes, 22 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La suerte ha vuelto a esquivar la comarca. La Lotería de Navidad sigue este año pasando de largo por Alcoy. A la espera de la compensación por la pedrea, algunas de las terminaciones de los premios han concedido pequeñas alegrías a los que jugaban con los números de los Montañeses, Solc, del fútbol sala femenino Santa Rosa o del diario Información. Algunos premios han caído cerca. La provincia de Valencia y la de Alicante ha resultado especialmente agraciada ya que a través de las administraciones de San Vicente del Raspeig, Elche, Benidorm, Orihuela, Alfaz del Pi, Albaida y Ontinyent han vendido algunos de los billetes premiados.