The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIÓN La suite erótica de Antoni Miró no deja indiferentes La última exposición del artista alcoyano, que podrá verse en Valencia hasta noviembre, enciende la polémica por una serie de desnudos practicando sexo explicito martes, 18 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/09/2018) La polémica ha saltado tras la instalación de un grupo de esculturas troqueladas en láminas de acero corten, estilo característico de Antoni Miró, y que exhiben cuerpos desnudos practicando sexo explícito. Forman parte de la suite erótica que ya se percibe en el paseo de La Marina de Valencia como aperitivo de la muestra Antoni Miró en La base, impulsada por la Presidencia y Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana. Nuevos desnudos inspirados en el 15M, los de la Suite Habana pintada en Cuba junto a obra sobre puentes y costeras de Alcoy completan la exposición planteada como una revisión de grandes series del artista alcoyano por las críticas de los vecinos y visitantes. De momento, la serie erótica greco latina, que ha comenzado a verse, ha puesto el nombre del artista de actualidad. Antoni Miró en La base, se inaugura el próximo 25 de septiembre y permanecerá hasta finales de noviembre en la antigua base del equipo Alingui, reconvertida en espacio cultural en el paseo La Marina de Valencia.