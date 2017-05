The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA La suma multiplica Bon trio i Fabio Zambelli s'uneixen aquest dijous per a delectar al públic del Jazz Club El Mussol miércoles, 10 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (10/05/2017) El piano, la bateria i el contrabaix de Bon trio se sumen aquest dijous (20.30 hores, cafeteria Casablanca) a la guitarra de l'italià Fabio Zambelli per a multiplicar les sensacions que provoca el cicle de concerts del Jazz Club El Mussol. Escoltem en el programa quinzenal un avanç de l'actuació, així com una mostra de la música amb la qual Cositas Buenas va protagonitzar el passat 4 de maig la celebració del Dia Mundial del Jazz a Alcoi.