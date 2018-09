The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO La tasa de paro cae tres puntos y queda en la cifra más baja de los últimos años El 14% de la población activa de L’Alcoià y El Comtat carece de empleo, la mitad que en el peor momento de la crisis miércoles, 19 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (19/09/2018) La tasa de paro en la comarca cae tres puntos y queda en la cifra más baja de los últimos años. La última Encuesta de Población Activa, correspondiente al segundo trimestre de este año, sitúa la tasa de paro en el 14,14% en El Comtat y en el 14,39% en L’Alcoià. Son, en ambos casos, tres puntos menos que en el mismo periodo del año anterior. En el segundo trimestre el descenso ha sido notable respecto a los tres primeros meses del año. En concreto, en El Comtat ha bajado en un 2,50% y en L’Alcoià en un 2,60%. El resultado son las mejores cifras de la serie, que en plena crisis llegó a rozar una tasa de paro en la comarca del 30%, el doble que la actual. La tasa en el segundo trimestre queda por debajo de la media autonómica, que es del 15,7%, según la Encuesta de Población Activa. En la provincia, solo las comarcas de La Marina presentan una tasa de paro más baja que la de L’Alcoià y El Comtat. El Vinalopó mitjà, con una tasa de paro del 18,58%, presenta el peor dato de la última EPA.