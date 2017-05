The examples populate this alert with dummy content

EPA DEL PRIMER TRIMESTRE La tasa de paro repunta en la comarca L'Alcoià y El Comtat registran un aumento menor que la mayor parte de comarcas de la provincia y mantienen un dato inferior a la media autonómica martes, 16 de mayo de 2017 La tasa de paro repunta en la comarca durante el primer trimestre del año. La última Encuesta de Población Activa arroja el primer aumento desde 2013. El Comtat ha iniciado el año con una subida del 0,97% respecto al trimestre anterior. El aumento en L’Alcoia durante el primer trimestre ha sido del 0,82%. Son incrementos inferiores al de la mayor parte de comarcas de la provincia. Según la EPA, la tasa de paro en L’Alcoià es del 18,45 y en El Comtat del 18,58. La tasa de paro en la comarca está por debajo de la media autonómica, que es del 19,9. Con unos descensos interanuales de en torno al 4%, L’Alcoià y El Comtat presentan tasas inferiores a las del resto de comarcas de Alicante. En la provincia solo ofrecen mejores cifras las dos marinas.