ALCOY La tecnología 5G como motor de cambio y mejora de competitividad Los empresarios de L'Alcoià y El Comtat conocen cómo aplicar este recurso para desarrollar servicios y productos que atiendan la demanda de los consumidores lunes, 23 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/09/2019) Los empresarios de Alcoy y de la comarca han conocido cómo aplica la tecnología 5G transformar sus empresas y ofrecer un servicio o producto atendiendo la demanda de los consumidores. Ha sido en el foro, organizado por la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) y celebrada en la Cámara de Comercio de Alcoy, en el que el alcalde, Antonio Francés, ha expuesto que desde el Ayuntamiento ya trabaja con diferentes proyectos ligados a este 5G. Ha explicado que desde el consistorio licitarán en breve una plataforma de internet para las cosas. Otro proyecto, está centrado en conectar y sensorizar el complejo deportivo Eduardo Latorre con el objetivo de, a través de la información de los datos, conocer qué necesitan los usuarios para darles solución a estas demandas. Y en estos planes, el primer edil también ha expuesto a los empresarios que existirá una red a la que se podrán sumar para utilizar el recurso del 5G. "Una red permitirá conectarlo todo y que la vamos a ofrecer, también, al tejido empresarial para que pueda desarrollar sus servicios y proyectos en nuestra ciudad. Tenemos que pensar en Alcoy como una ciudad proactiva y que tiene la iniciativa de impulsar este proceso de transformación". El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, también –en la apertura del foro- ha destacado el apoyo de la institución provincial para que el tejido empresarial tenga mecanismos innovadores para ser competitivos en mercados nacionales e internacionales. Y hacerlo a través de "Fomentar la inovación, las nuevas maneras de crear y el asociacionismo empresarial", ha indicado el presidente a la vez que ha felicitado a UEPAL por impulsar estos foros. Los empresarios de la comarca de L’Alcoià y El Comtat esta mañana han escuchado, a través de diferentes conferencias de esta jornada que ha contado con la colaboración de Fedac, las ventajas que ofrece la tecnología 5G para que conozcan las necesidades de los clientes y para saber qué ofrecer para cubrir esta demanda.