The examples populate this alert with dummy content

VISAUTO La tecnología vanguardista sorprende en el nuevo Clase A El Nuevo Clase A es tan juvenil y dinámico como siempre, pero más maduro y confortable que nunca – La música de ESJAVA dio el toque perfecto a la presentación en Torre de Cotes viernes, 18 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Visauto presentó el Nuevo Clase A en Torre de Cotes. Fue un evento exclusivo para todos los clientes , que esperaban con emoción el nuevo modelo de la marca de la estrella. No faltó de nada: obsequio para los asistentes, catering y para amenizar la velada contaron con la presencia del grupo de música ESJAVA, que presentó algunos de sus nuevos temas de sú disco “Donde mueren los sueños”. El nuevo Clase A es tan juvenil y dinámico como siempre, pero más maduro y confortable que nunca. Propone una definición totalmente nueva de la filosofía del concepto Mercedes “modern luxury” en el segmento compacto y un diseño interior revolucionario. El nuevo Clase A despunta por su tecnología vanguardista no sólo por su sistema MBUX, sino también porque ofrece una serie de funciones que hasta ahora estaban reservadas a segmentos de mayor exclusividad. Un vehículo revolucionario que no dejó indiferente a nadie de los que acudieron a la presentación y que puedes verlo de cerca en el concesionario Visauto de Mercedes.