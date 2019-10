The examples populate this alert with dummy content

INSTALACIONES La temporada de las piscinas municipales acaba con 52.027 usuarios La asistencia de bañistas ha crecido cerca de un 4% este verano - La piscina que ha contado con mayor afluencia, con 23.535 usuarios, ha sido la de José Trenzano jueves, 03 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La temporada estival de las piscinas municipales concluye con 52.027 usuarios. La asistencia de bañistas ha crecido cerca de un 4% este verano. La piscina que ha contado con mayor afluencia, con 23.535 usuarios ha sido la de José Trenzano, seguida por de la de Caramanxel, con 17.776, y la de Batoy con 10.717. Todas las instalaciones suben respecto al año pasado que concluyó la temporada con 50.035 bañistas. En 2018 la cifra fue un 12% superior a la de 2017. La concejalía de Deportes, que encabeza Miguel Juan Reig, atribuye a las inversiones realizadas, las nuevas tarifas, y la implantación de bonos este aumento de usuarios en las últimas temporadas. "Las inversiones para mejorar las piscinas municipales, unido a las nuevas tarifas y la implantación de bonos que creamos, ha producido un considerable aumento de usuarios en las últimas temporadas, aunque tenemos que tener en cuenta que el buen tiempo también es un elemento que influye. Además también se ha aumentado la oferta lúdica". Entre las mejoras están la gratuidad de menores de 5 años, reducciones bañistas de 6 a 16 años y jubilados.