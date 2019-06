The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “La temporada será dura, pero el objetivo es claro” Jorge Devesa vuelve a Alcoy después de su aventura en Cornellà e Ibiza – Es nuestro invitado en “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café, con él, despedimos al 16 temporada de este tradicional café jueves, 27 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/06/2019) El jugador de Ibi Jorge Devesa, vuelve al Alcoyano después de su salida hace tres temporadas. Cornellà y después Ibiza, fueron sus destinos. Hoy despedimos la décimo sexta temporada de “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café. Lo hacemos con este jugador que nos habla de sus experiencias, de su vuelta y de otras muchas cosas más. Además, ayer se cumplieron 8 años del ascenso a Segunda División, en ese equipo estaba Devesa como titular.