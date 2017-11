The examples populate this alert with dummy content

LEGADO HISTÓRICO La Textil Alcoyana recupera memoria Vicente Sanchis cede documentos que acreditan la función educativa de la entidad en el siglo XIX y el mantenimiento de la industria textil durante la Guerra Civil viernes, 10 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/11/2017) La Agrupación Textil Alcoyana ha recuperado documentos que acreditan el carácter formativo que tuvo durante el siglo XIX. El técnico textil Vicente Sanchis, actual director del área municipal de Innovación, ha cedido a la Textil Alcoyana tres documentos de los siglos XIX y XX. Dos de ellos, de finales del siglo XIX, son un tratado de teoría de tejidos y un cuaderno de un alumno. Juan Escrich, presidente de la Textil Alcoyana, apunta que la importancia de los documentos radica en que “dan fe” de la actividad de la centenaria entidad en la instrucción de operarios textiles, especialmente tejedores. Escrich subraya que el edificio de la escuela industrial del Viaducto fue construido después de que la Textil Alcoyana cediese los terrenos. El tercer documento es un informe sindical de 1937 con anotaciones y fotografías que atestigua cómo el sector mantuvo su actividad durante la Guerra Civil. “Demuestra que es un sector que sigue adelante pese a a las dificultades”, afirma Sanchis.