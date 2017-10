The examples populate this alert with dummy content

TERREMOTO La tierra tiembla entre Alcoy y Benifallim El seísmo, de 2,7 grados, fue imperceptible para la población martes, 03 de octubre de 2017 Un terremoto de 2,7 grados en la escala de Richter hizo temblar la tierra el lunes por la tarde entre Benifallim y Alcoy. Fue poco antes de las cinco y media de la tarde. Según el Instituto Geográfico Nacional, el epicentro fue entre los términos municipales de Alcoy y Benifallim, a once kilómetros de profundidad. El seísmo no se notó entre la población, aunque el Instituto Geográfico Nacional informa de que, además de en Alcoy, también se sintió en Alfafara. La Policía Local de Alcoy no recibió aviso alguno alguno al respecto.