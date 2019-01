The examples populate this alert with dummy content

La Tourist Info de Alcoy renueva la 'Q' de calidad turística Compartida con otras 10 oficinas en la provincia, la distinción reconoce los máximos estándares en la gestión turística sábado, 05 de enero de 2019 La Tourist Info de Alcoy ha vuelto a renovar la 'Q' de calidad turística, un sello que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y que garantiza los máximos estándares de calidad en todas las áreas de una oficina de turismo. Este sello ha sido revalidado desde el 2011 por la oficina alcoyana, la cual es una de las dos únicas del interior de la provincia (junto con la de Elda) en obtener la 'Q'. En relación al total de 215 oficinas turísticas de la Comunidad Valenciana, la Tourist Info de Alcoy comparte el reconocimiento con otras 27 oficinas. En total hay 10 en la provincia de Alicante, 9 en la de Valencia y 9 en la de Castelló. La 'Q' certifica la excelencia en términos de dirección, de acogida y atención al cliente, de aprovisionamiento y marketing, así como de infraestructuras y mantenimiento. La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, afirma que "el reconocimiento ayuda enormemente a mejorar la competitividad de Alcoy como destino turístico, puesto que se trata de la norma de calidad de mayor rango al sector". El Ayuntamiento quiere remarcar que Alcoy, en su apuesta por la calidad como destino, forma parte también del Sistema de Calidad Turística Destino (SICTED), integrado por empresas privadas y entidades públicas del sector turístico entre las cuales destacan museos, alojamientos, restaurantes, infraestructuras turísticas, teatros...El personal de la oficina participa activamente en la implantación, mantenimiento y mejora de los estándares de calidad definidos según esta Norma Une 187003. Tourist Info Alcoy Tourist Info Alcoy depende del Ayuntamiento de Alcoy a través de Turismo Comunidad Valenciana y está adscrita en la Red de Oficinas de Información Turística de la Generalitat Valenciana, Red Tourist Info. Su actividad principal es prestar un servicio de información turística, bien en destino, bien a distancia (por teléfono, correo postal y electrónico, redes sociales etc.), a los turistas que lo demandan sobre los recursos y oferta turística de la ciudad de Alcoy, de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad Valenciana. La oficina empezó su marcha en el 2001, tiene carácter estratégico y municipal y está situada en una zona céntrica de la ciudad de Alcoy.