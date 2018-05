The examples populate this alert with dummy content

ARREL La tradición se construye en familia Recibimos en el programa Arrel a la gran familia de la Penyeta Blanca Muixeranga de Cocentaina, que nos cuenta su andadura en su primer año de vida jueves, 10 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (09/05/2018) La fiesta tradicional valenciana surgida a raíz de las procesiones, la muixeranga, se ha hecho un hueco en Cocentaina. La colla Penyeta Blanca comenzó su andadura hace un año y ya ha actuado en municipios como l’Olleria y Alcoy, donde estrenó su segunda figura de cuatro alturas. La gran familia formada por medio centenar de componentes, procedentes de las diferentes poblaciones de la comarca de l’Alcoià i El Comtat, nació como asignatura pendiente del instituto Pare Arques, en concreto de su profesora de Educación Física, y que ha desembocado en este gran proyecto, que debutó en Pego. Subir, hacer piña y estar en la base. Estas son las claves de la muixeranga. Aunque para Aitana, la pequeña encargada de escalar hasta lo más alto, el objetivo es más ambicioso. "¿Por qué te gusta subir? Quiero comerme un trozo de luna y tocar, llegar hasta las nubes". La Penyeta Blanca Muixeranga de Cocentaina volverá a intentarlo este fin de semana en las fiestas de Moros y Cristianos de Muro, su próxima actuación.