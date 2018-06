The examples populate this alert with dummy content

SENTENCIA La trama Gürtel pagó en 2008 el gran acto electoral del PP en el Calderón El mitin de Trillo, Peralta y Camps fue abonado, a través de Orange Market, por contratistas que se beneficiaban de contratos de la Generalitat jueves, 14 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La trama Gürtel financió el principal acto de campaña del Partido Popular de Alcoy para las elecciones generales de 2008, celebrado en el teatro Calderón. La empresa Orange Market, la filial valenciana del entramado empresarial de Francisco Correa, actuó como pantalla para que diferentes contratistas, entre ellos Enrique Ortiz, pagasen el coste del mitin, que ascendió a 5.067 euros, según la sentencia de la Audiencia Nacional, que condena a Correa a cinco años y tres meses de prisión y a Álvaro Pérez, El Bigotes, a seis años y nueve meses. El mitin se celebró el miércoles, 5 de marzo de 2008 en el entonces recién estrenado teatro Calderón, cuyas obras están bajo investigación por los presuntos sobrecostes a favor de Enrique Ortiz. Participó Federico Trillo, Hijo Adoptivo de Alcoy y cabeza de lista del PP por Alicante en los segundos comicios que perdió Mariano Rajoy. Junto a Trillo se subió al escenario el número 3 de la candidatura provincial, el ex alcalde Miguel Peralta, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll y el alcalde, Jorge Sedano. Aquel acto es uno de los que la Audiencia Nacional ha sentenciado que fueron financiados de forma irregular. Según el fallo del juez José María Vázquez Honrubia, una parte del gasto fue abonado por empresas radicadas en la Comunidad Valenciana que las hacían pasar como pagos de servicios prestados por Orange Market. Estas empresas, señala el juez, eran beneficiarias de contratos con la Generalitat. Los pagos, añade la sentencia, se hicieron por esas empresas directamente a Orange Market, que les facilitó facturas correspondientes a supuestos servicios que en realidad no habían sido prestados. En total, en 26 actos de la campaña de 2008, Orange Market prestó servicios no facturados por importe de 801.810 euros. En cuanto a las elecciones municipales de 2007, la sentencia constata que la trama también pagó 2.562,85 euros por el acto de campaña celebrado en Ibi el 23 de mayo de 2007. La sentencia condena al ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, a cuatro años de prisión e impone penas de un año y nueve meses a los nueve empresarios implicados. Estos últimos pueden sustituir las condenas por multas de hasta 154.000 euros.