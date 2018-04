The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA CAPITÁN CRISTIANO La tribu desata el pavor La formación creada por El Trencat imprime fiereza a los elementos tradicionales del imaginario popular navarro domingo, 22 de abril de 2018 Sonaba Beltzak, la marcha compuesta por el maestro contestano Francisco Valor, y el público se rompía las manos al aplaudir una escuadra especial innovadora, creada por El Trencat. Los doce guerreros remitían a la imagen de un carnero salvaje gracias a la imponente cornamenta, combinada con acierto con el metal y el cuero. Sin duda el elemento más destacado del diseño ha sido la larguísima melena que arrancaba en la frente de los escuadreros para cubrir toda su espalda. De fondo, entre piezas metálicas y pieles, se han intuido telas rojas y negras. La escuadra, de aspecto fiero y amenazante, y acompañada por la Unió Musical Contestana, ha culminado un formidable arranque del Día de las Entradas en Alcoy.