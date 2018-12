The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES La Trilogía del Nadal Alcoià arranca con Les Pastoretes El desfile de este domingo marca el "pistoletazo de salida" de tres dias de fiesta que culminarán con el Bando del viernes 4 y la Cabalgata del sábado 5 de enero sábado, 29 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (29/12/2018) La Trilogía del Nadal Alcoià arranca este domingo 30 de diciembre con el desfile de Les Pastoretes. A las 12 del mediodía está previsto que comience el acto desde El Partidor. Todos aquellos pastores que lo desseen podrán participar acompañados de carros, burritas, rebaños. La comitiva se encaminará por San Nicolás a la plaza de España para la Adoración a la Sagrada Familia. Raül Llopis, concejal de Fiestas, que este desfile que "arranca con La Primitiva y L'Entrà dels Reis como pistoletazo de salida de tres dias de fiesta en la calle". Este primer acto de la Trilogía del Nadal Alcoià, alcanza su 130 edición. Tendrá continuidad con el Bando Real del viernes 4 y la Cabalgata el sábado 5 de enero.