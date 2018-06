La Trobada de Biar reuneix més de 4.000 persones de L’Alcoià-Comtat

Biar ha tancat el teló de les Trobades d’Escoles en Valencià amb la participació de més de 4.000 persones. La Federació d’Associacions per la Llengua – Escola Valenciana ha homenatjat l’escriptor i referent Joan Fuster durant aquests aplecs que expressen l’estima pel valencià. Amb el lema Nosaltres, pel valencià, més de 216.500 persones han compartit les manifestacions de la cultura popular, la dignitat de l’ensenyament en valencià i la complicitat de revitalitzar la llengua en les 19 Trobades celebrades i que ha tancat Biar.

Per al portaveu d’Escola Valenciana, Josep Roca, tres són les demandes principals d’Escola Valenciana per viure plenament en valencià: “Nosaltres pel valencià és una aposta ferma per desenvolupar el projecte social d’Escola Valenciana. El nostre objectiu és assolir la normalització lingüística en tots els àmbits. I, perquè açò siga una realitat, ens cal una recepta de vitamines”.

Comunitats educatives, famílies, veïnes i veïns, associacions de cultura popular i entitats de tota mena han celebrat la XXXIa Trobada de l’Alcoià i el Comtat a Biar. Els carrers s’han omplit de muixerangues, cercaviles, jocs tradicionals, contacontes, danses populars, correfocs, tallers escolars, música, exposicions. Tothom ha gaudit de les cercaviles amb Bassa la Vila i la Societat Unió Musical Biar, la inauguració del Mural de les Animetes d’Enric Valor i del monòlit commemoratiu de la Trobada, les figures de la Muixeranga la Penyeta Blanca de Cocentaina, els contes del narrador Carles Cano, els 70 tallers escolars, les actuacions dels Bíters, els personatges del programa de televisió ‘La Colla’ d’À Punt; el concert del cantacançons Dani Miquel, el sopar de germanor, la cançó de la Trobada, el correfocs amb els Dimonis de Beneixama.

Per la mestra del CEIP Mare de Déu de Gràcia, Rosanna Martínez Ferrándiz, les Trobades “són importantíssimes. Les festes per la llengua constitueixen un aparador per reivindicar l’educació en valencià. En les Trobades expressem la satisfacció de parlar i estudiar valencià, mostrem el nostre poble, la nostra escola”.

Rosanna Martínez ha valorat el treball en equip per part de l’organització: “Ha sigut excel·lent. Les companyes i els companys s’han implicat en el projecte comú de revitalitzar la llengua; m’ha encantat vore la motivació de tothom per celebrar la Trobada en el nostre poble. Ens hem repartit la feina i tot ha quedat espectacular: el Festitrò, impressionant, seqüenciat, ben organitzat; el lliurament de guardons del Premi Sambori, ple de gom a gom; el vídeo que mostra una festa molt interessant de Biar: el Rei Pàixaro; el recorregut de les ermites; la col·laboració d’alumnes de l’institut en la creació del gran mural al centre, la decoració de les finestres; el vídeo de la Cançó de la Trobada amb música de Ferran Campos i lletra de Sergi Gómez, i moltes més activitats”.

El portaveu de la Coordinadora pel Valencià de l’Alcoià i el Comtat, Vicent Romans, ha emfatitzat la tasca dels mestres i les AMPA: “Ha sigut magnífic el treball col·lectiu que han desenvolupat les comunitats educatives”. Entre la gran varietat d’activitats organitzades, Romans ha fet referència a “la gravació d’una dotzena de vídeos que mostren la riquesa de les tradicions que mantenen vives els pobles. Amb aquesta iniciativa, a través de la Trobada hem acostat la cultura popular als centres educatius amb un format que atrau l’alumnat: el suport audiovisual i, a més, hem creat un espai per a les tradicions dins de la modernitat”. El darrer acte de la XXXIa Trobada de l’Alcoià i el Comtat serà en setembre: l’Encontre d’Ensenyaments.

Els assistents a la Trobada han tingut l’oportunitat de visitar les exposicions Joan Fuster, 50 anys d’ensenyament en valencià i el treball col·lectiu de l’alumnat. Aquestes mostres suposen una revisió històrica d’alguns referents que han contribuït a configurar la geografia cultural del País Valencià. Una exposició dedicada al polièdric Joan Fuster, escriptor, pensador, humanista i assagista, i una altra centrada en la importància de mestres, pedagogs i pedagogues, que a finals dels anys 60 introduïren l’ensenyament en valencià a l’escola.

Escola Valenciana ha entrevistat el vicepresident de l’AMPA del CEIP Mare de Déu de Gràcia de Biar, José Luis Pérez, que ha al·ludit «al treball de conjunt que hem portat a terme durant tot l’any. Per comentar alguna de les activitats prèvies a la gran festa, cal destacar-ne tres: el vídeo de la presentació de les Trobades, desenvolupat per l’Escoleta Infantil; el Mural de les Animetes d’Enric Valor, una obra col·lectiva realitzada per l’IES Biar, i el Festitrò, una trobada musical organitzada pel CEIP Mare de Déu de Gràcia, que també quedà de cine».

A més, Pérez ha comentat que “els centres educatius i les AMPA de Biar ens hem involucrat en tot allò que hem pogut per donar forma a la Trobada, que és un dia de festa per als joves i l’oportunitat de donar a conéixer el poble”.

Per la seua banda, la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Biar, M. Asunción Gregori, ha expressat que “en la Trobada a l’Orxa de l’any passat es va decidir que fóra Biar el poble amfitrió de la Trobada d’enguany de l’Alcoià i el Comtat. Vam acceptar el repte i hem tingut molt bona acceptació. Els mestres de l’escola, l’institut i l’escoleta s’han bolcat en l’organització des de setembre”.

La regidora ha recordat la darrera Trobada que es va desenvolupar a Biar: en 2002 i Emília Garcia era la regidora d’Educació. “La gran festa va ser un esdeveniment important i emotiu. Aquest entusiasme va calar en mi, atès que sóc docent. Així que quan ens van oferir acollir la Trobada vaig pensar en Emília. Estes Trobades han sigut gràcies a Emília i tot el valor que comportava la nostra llengua”. M. Asunción Gregori ha declarat que “tenim dues llengües que hem de conéixer i respectar. Mai una llengua ha d’estar per davant de l’altra. Amb les Trobades reivindiquem que estimem el valencià i és molt important que ens unisca. Volem que la nostra cultura i la nostra identitat estiguen reflectides”.

La cloenda d’aquesta jornada alegre i reivindicativa ha estat a càrrec dels grups Skletxa i Kontaminació. En la XXXIa Trobada de l’Alcoià i el Comtat ha estat present el nou president d’Escola Valenciana, Natxo Badenes; el president de la Coordinadora d’Escoles d’Ensenyament en Valencià de la Costera, Josep Roca; el president de les Corts, Enric Morera; el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano; la directora dels Serveis Territorials d’Educació d’Alacant, Tudi Torró; l’alcalde de Biar, Julio L. Sanjuan; l’alcaldessa de Benilloba, Ana Delia Gisbert; l’acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, i el vicerector de Cultura de la Universitat d’Alacant, Carles Cortés.