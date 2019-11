The examples populate this alert with dummy content

AGORA La Trobada Solidaria arranca con críticas a la accesibilidad de su emplazamiento La edición número 23 se desarrola este sábado en el Ágora desde las 10 de la mañana con la presencia de 21 de las 46 entidades de Consell de Bienestar Social viernes, 29 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/11/2019) La edición número 23 de la Trobada Solidaria congregará este sábado en la sala Ágora a 21 entidades. El evento arranca con críticas de Avanzar por falta de accesibilidad de su emplazamiento. Guanyar, Compromís y Esquerra Unida se han sumado. La iniciativa organizada por el Consell de Bienestar Social, que integran 46 entidades se plantea como un foro en el que las asociaciones presentan su oferta en combinación con talleres, actividades lúdicas y de ocio. La concejal de Bienestar Social, Aranza de Gracia, agradece la implicación de los colectivos y asegura la accesibilidad al recinto. "Dispondremos de personal en el ascensor para que pueda ayudar a las personas con movilidad reducida". Lamenta la edil negativa de Avanzar por participar en la trobada, alegando falta de accesibilidad. No es el único colectivo que ha anunciado que no asistirá. Compromís, a través de su portavoz, Marius Ivorra, lamenta que la falta de accesibilidad de la sala sea una traba y anuncia que solidaridad con Avanzar no estará en el acto. Guanyar denuncia la falta de accesibilidad del Agora y manifiesta, a través de su portavoz, Sandra Obiol, su apoyo a Avanzar de no asistir. Esquerra Unida se suma a las críticas por la falta de accesibilidad de la sala Ágora y va más allá. A través de su coordinadora comarcal, Eli Aleix, asegura que dejará de utilizar este espacio hasta que no quede garantizado el acceso para todos.