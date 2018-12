The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD La Trobada Solidària estrena ubicación y fecha con una gran respuesta Se ha celebrado en la Sala Àgora y han participado 27 entidades solidarias lunes, 03 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El 1 de diciembre ha celebrado una nueva edición de la Trobada Soldària. En este caso ha tenido numerosas novedades como han sido la fecha y la ubicación. De septiembre ha pasado a diciembre y del Passeig de Cervantes a la Sala Àgora. La respuesta de público ha sido buena y ha habido un ambiente muy animado a lo largo de todo el día. Los alumnos del Ciclo Superior de Publicidad y Marketing de la EASD d’Alcoi han sido protagonistas dado que han presentado varios proyectos para la campaña de esta actividad. Los ganadores han sido Bene Ripoll, Laura Vilaplana y Eric García. La campaña que se ha estrenado tiene como protagonistas las caras de las personas que trabajan de forma altruista en asociaciones sociales y ONGs, con el objetivo de conocer a quienes hay detrás de las siglas o las denominaciones de las entidades. Además, la sala Àgora se ha dividido en tres sectores con sus colores, azul para la cooperación internacional, rojo para las de carácter social y verde para las sanitarias y bajo el lema I tu? Has col·laborat ja?. Han sido 27 las entidades participantes y no ha faltado la música en directo y los cuentos de la Bruixa Xocolata, Silvia Colomer. Además se ha iniciado una exposición itinerante por diferentes centros escolares con carteles y rolers sobre los protagonistas de estas entidades. Los alumnos trabajarán con ellas. Del 10 al 21 de diciembre estará en el Andreu Sempere, del 7 al 18 de enero en Batoi, del 21 al 1 de febrero en el Pare Vitòria, del 4 al 15 en La Salle y del 18 al 1 de marzo en Cotes Baixes.