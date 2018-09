The examples populate this alert with dummy content

ARTES ESCÉNICAS La UA despliega su oferta cultural en Alcoy Artes escénicas, cine, conferencias y exposiciones componen la programación para el primer semestre lunes, 17 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/09/2018) La Universidad de Alicante completa su desembarco en Alcoy, donde desde este curso imparte un título de grado, con una oferta cultural basada en la producción propia. La programación la ha presentado este lunes el vicerrector de Cultura, Carles Cortés, junto al concejal de Cultura, Raül Llopis, y al gestor de la fundación Mutua Levante, Pep Jordà. La oferta arranca el 15 de octubre en el teatro Principal con una pieza de teatro contemporáneo: En defensa… un concierto de despedida. El Aula de Teatro de la Universidad pondrá en escena esta propuesta, así como Los figurantes, el 11 de febrero también en el Principal, y Hécuba, el 13 de marzo en el Calderón. Los alumnos del Aula de Danza se subirán al Principal el 5 de noviembre con La última cena y la coral universitaria ofrecerá un concierto de Navidad el 30 de noviembre en el Calderón. La programación se completa con un ciclo de cine en versión original, conferencias y exposiciones que se desarrollarán en la Cámara de Comercio, sede del campus. Carles Cortés ha reconocido que la programación es “sencilla” y con ella la universidad no viene a competir “sino a complementar la actividad cultural”. El concejal de Cultura, Raúl Llopis ha destacado la buena noticia que supone para la ciudad nueva propuesta cultural: “Somos de las pocas ciudades de tamaño intermedio que tiene dos campus de universidades públicas, un auténtico privilegio. El campus de la UA es un revulsivo económico y educativo pero también una gran noticia para el mundo cultural de la ciudad como demuestra esta programación. Viniendo de la mano de la Fundación Mutua Levante y la UA esta propuesta es, sin duda, garantía absoluta de seriedad y calidad, y estamos seguros que esta ciudad llena de cultura la recibirá con los brazos abiertos”, ha señalado. La fundación Mutua Levante está muy satisfecha del convenio firmado con la Universidad de Alicante “porque esté acuerdo incrementará las actividades culturales en Alcoy y comarca y además en estrecha colaboración con una institución, como es la Universidad de Alicante, dedicada a la educación y la enseñanza, con lo cual se cumple uno de los principales objetivos de Fundación Mutua Levante: contribuir al progreso social y cultural de las personas”, ha declarado Pep Jordà.