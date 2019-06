The examples populate this alert with dummy content

UNIVERSIDAD La UA duplica su plazas en la sede de Alcoy para el próximo curso El grado de Maestro en Educación Infantil ofertará 50 nuevas plazas para los alumnos de nuevo ingreso, que se sumarán a 50 los actuales que han cursado primero martes, 11 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/06/2019) La presencia de la Universidad de Alicante crece en Alcoy y duplica el número de plazas en su sede de la calle Sant Francesc para el próximo curso. La línea del grado de Maestro en Educación Infantil, que la Universidad de Alicante inició el pasado mes de septiembre en su sede de Alcoy, ofertará 50 nuevas plazas para los alumnos de nuevo ingreso, que se sumarán a 50 los actuales, que pasan a segundo. Los estudios de la Universidad de Alicante comenzaron en la planta alta de la Cámara de Comercio hace nueve meses con la oferta de las 50 plazas de primer curso. La amplia demanda hace un año copó las plazas y generó una lista de espera de 30 personas. El 75% de sus alumnos que ha cursado en el aulario de Alcoy de la Universidad de Alicante procede de la comarca y el 25% es de Murcia, Valencia y Castellón. La Universidad de Alicante, que aspira a consolidarse como el segundo campus en la ciudad, abrirá el próximo curso una segunda aula para 50 los alumnos de primer curso. Estará también ubicada en el mismo edificio de la calle Sant Francesc.