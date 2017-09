The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La UA estrena en la Cámara la sede de su campus en Alcoy Con un curso que arranca en Alcoy el 10 de octubre y se desarrollará hasta el 28 de noviembre destinado a docentes, estudiantes y personas interesadas miércoles, 27 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/09/2017) La Universidad de Alicante (UA) estrena la Cámara de Comercio de Alcoy como sede de lo que promociona como su campus en Alcoy. Tras barajar otras ubicaciones, como el aulario de la Escuela Oficial de Idiomas o la Manzana de Rodes, finalmente el edificio de la antigua Banca Vicens, reconvertido en sede de la Cámara de Comercio, comienza a funcionar como extensión de la Universidad de Alicante en Alcoy. El compromiso anunciado por el rector, Ramón Palomar, en marzo de 2016 de trasladar a Alcoy los estudios de Educación con los que comenzar a consolidar un campus en la ciudad, cobra forma, año y medio después con el curso sobre animación lectora y sus aportes al desarrollo cognitivo emocional. La previsión establecida en marzo de 2016 era de iniciar el grado de Educación hace un año, para el curso 2017-18, en el campus de Alcoy. El convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, por el que el primero asume el alquiler de la planta alta del edificio, ha posibilitado el inicio ahora de la docencia. El curso, que hace un año se desarrolló en la sede de Cocentaina, arranca en Alcoy el 10 de octubre y se desarrollará hasta el 28 de noviembre destinado a docentes, estudiantes y personas interesadas. Ofrece 3 créditos validos para grados y titulaciones.