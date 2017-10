The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La UA estrena sede en Alcoy con un curso de animación lectora Las clases comenzaron el 10 de octubre-Desde su nueva sede, en la Cámara de Comercio, la Universidad de Alicante desarrollará actividad docente presencial y on line miércoles, 18 de octubre de 2017 La incursión de la Universidad de Alicante en Alcoy ha comenzado con un curso estructurado en ocho sesiones destinadas a docentes y estudiantes de Magisterio. La iniciativa, para el desarrollo en Alcoy de un campus de la Universidad de Alicante, ha comenzado a funcionar en la planta superior del edificio de la Cámara de Comercio, en la calle San Francisco. A este primer curso, sobre animación lectora, asisten cerca de 40 alumnos. Las clases comenzaron el 10 de octubre y se prolongarán hasta el 28 de noviembre. Desde su nueva sede de Alcoy, en la Cámara de Comercio, la Universidad de Alicante desarrollará actividad docente de manera presencial y on line.