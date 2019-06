The examples populate this alert with dummy content

CAMPUS DE ALCOY La UA habilitará una sala de trabajo y una biblioteca en su sede en la Cámara de Comercio La universidad gestiona con el ayuntamiento un nuevo emplazamiento para próximos años académicos - El CADA y la sede de Cocentaina acogen tres cursos de verano martes, 25 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (25/06/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (25/06/2019) La Universidad de Alicante amplía los recursos ofrecidos a los estudiantes de Educación Infantil en el campus de Alcoy para el próximo curso. Carles Cortés, vicerrector de Cultura, Deportes y Lenguas, ha comunicado que se va a dotar dos espacios en el edificio de la Cámara de Comercio en la calle Sant Francesc. "Es todo un reto porque es obvio que las instalaciones son magníficas pero, seguramente, no son las idóneas. De la mano de Ayuntamiento de Alcoy y de la Cámara de Comercio vamos ampliando y creciendo, aportando lo que los estudiantes nos van pidiendo" así para el próximo curso "podremos disponer de una sala de trabajo y de una sala de lectura o biblioteca", ha indicado en una entrevista en Hoy por Hoy Alcoy. Para próximos cursos, y en vistas a la incorporación del nivel de 3º y 4ª del grado, estudian con el Ayuntamiento una nueva ubicación. "Puedo avanzar que estamos en conversación con el Ayuntamiento de cara a la implantación del 3º y 4º curso la posibilidad de ampliación de espacios", ha aseverado. La UA oferta 50 plazas para el primer curso de Educación Infantil en el campus de Alcoy del año académico 2020/2021. Y, por otra parte, ha organizado tres acciones formativas en esta comarca en el marco de los cursos de verano de la UA. En el IVAM CADA se celebrará un curso, del 8 al 12 de julio, sobre el teatro como herramienta educativa, y en la sede de Cocentaina tiene lugar esta semana una formación sobre recursos para profesorado de valenciano y del 15 al 19 de julio, un curso sobre Aceite de oliva.