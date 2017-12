The examples populate this alert with dummy content

NUEVA TITULACIÓN EN ALCOY La UA ofrecerá 50 plazas del grado de Maestro en Educación Infantil La universidad y el Ayuntamiento de Alcoy firman el convenio para implantar un nuevo campus con sede en la Cámara de Comercio martes, 05 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (05/12/2017) La Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Alcoy han formalizado este lunes el convenio que permitirá la implantación de una unidad docente de la titulación de grado en Maestro en Educación Infantil. La firma protocolaria ha tenido lugar en el despacho rectoral hasta el que se han desplazado el alcalde y el concejal de Empresa, Formación e Innovación del Ayuntamiento de Alcoy, Antonio Francés y Manuel Gomicia, respectivamente. El acto, presidido por el rector, Manuel Palomar, ha contado, además, con la presencia del vicerrector de Estudios y Formación, Enrique Herrero, el vicerrector de Cultura, Deporte y Política Lingüística, Carles Cortés, el decano de la Facultad de Educación, José María Esteve y la vicesecretaria general, María Dolores Lozano. Tal y como han explicado ambas partes, el acuerdo pretende mejorar la atención de la demanda de esta titulación tanto en el municipio como en las localidades cercanas, de la comarca de l’Alcoià, “zonas densamente pobladas de las que proviene alrededor de un 16% del alumnado actual de la Facultad de Educación”. El alcalde ha explicado que según varias encuestas realizadas por el Ayuntamiento sobre las preferencias del alumnado de bachiller, “este grado está entre las titulaciones más demandadas”. Por su parte, el rector, Manuel Palomar, ha asegurado que “a falta de algunos detalles técnicos que estarán listos entre enero y febrero -como la red wi-fi, la señalización y el mobiliario- el resto de cuestiones administrativas y burocráticas ya están prácticamente ultimadas”. Una comisión paritaria formada por dos miembros de cada institución será la encargada de velar tanto por la implantación como por el desarrollo de la titulación que, según todas las previsiones, se pondrá en marcha para el curso 2018-19 con un total de 50 plazas. Tal y como ha asegurado el decano de Educación, José María Esteve, “la plantilla docente ya está configurada y se prevé que la mayor parte de la docencia se imparta en valenciano”. El compromiso, que se establece para los próximos cuatro años, incluye la cesión por parte del consistorio, de dos salas con capacidad para 50 estudiantes, una sala de ordenadores y una sala multiusos. La sede física del nuevo campus de Alcoy se instalará en el antiguo edificio de la Cámara de Comercio. Tanto el rector como el alcalde han mostrado su interés en visitar conjuntamente las instalaciones y presentar definitivamente un proyecto altamente demandado en las comarcas del interior. A falta de una fecha definitiva, ambos mandatarios han estimado que la presentación podría llevarse a cabo antes de la primavera.