The examples populate this alert with dummy content

RECEPCIÓN La UA plantea incorporar a sus investigadores al desarrollo de proyectos de Alcoy El rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, ha destacado su interés por estrechar "lazos" formativos con la ciudad en su visita a la sede en Alcoy, en el edificio de la Cámara de Comercio viernes, 08 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/02/2019) La Universidad de Alicante plantea incorporar a sus investigadores al desarrollo de los proyectos de la ciudad de Alcoy. El rector Manuel Palomar, en la recepción institucional de la Universidad de Alicante en su sede de la calle San Francisco de este viernes, han lanzado este ofrecimiento: "Además de la formación que tenemos de este primer año, hacer más actividades de extensión universitaria, que nuestros investigadores tengan la opción de trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Alcoy en la misma estrategia de desarrollo de Alcoy". El alcalde, Antonio Francés, ha destacado que los vínculos con la universidad se ha visto reforzados con la implantación del primer curso del grado en Educación Infantil y la programación cultural, que se retoma el lunes en el Principal: "Agradecer la apuesta de la UA por potenciar la ciudad universitaria que es Alcoy". La Universidad de Alicante ha manifestado su interés de trabajar acorde a las necesidades educativas de la comarca.