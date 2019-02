The examples populate this alert with dummy content

ANIVERSARIO La UA rescata a Gil-Albert para un ciclo internacional con clausura en Alcoy Con motivo del veinticinco aniversario de la muerte del poeta alcoyano, la Universidad de Alicante prepara unas jornadas del 3 al 6 de abril presididas por Francisco Brines, miembro de la Real Academia Española viernes, 01 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/02/2019) Alcoy acogerá la clausura del Congreso internacional dedicado a la figura de Juan Gil-Albert, que se celebra del 3 al 6 de abril. Con motivo del veinticinco aniversario de la muerte del poeta y ensayista alcoyano, el Instituto Juan Gil-Albert, junto con la Diputación de Alicante y la Universidad de Alicante, reactivan la figura del escritor e intelectual. Con el lema Vibraciones de Juan Gil-Albert, la fascinación de la constancia el congreso internacional estará presidido por el poeta valenciano Francisco Brines, miembro de la Real Academia Española. Hasta 17 ponentes estudiosos del alcoyano han anunciado su presencia, entre ellos, el crítico y poeta Luis Antonio de Villena. En el Congreso habrá tres generaciones de estudiosos de su obra. Las ponencias y comunicaciones se realizarán en la Casa Bardín, sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, y la Cámara de Comercio, sede de la UA. Programación de la UA en Alcoy La Universidad de Alicante reparte en cuatro espacios la programación prevista en Alcoy para este cuatrimestre, hasta junio. Teatro, exposiciones, jornadas y mesas redondas integran la propuesta cultural y formativa. La primera cita es para el próximo 11 de febrero en el Teatro principal con la obra teatral Los Figurantes, una adaptación de la comedia del dramaturgo José Sanchis Sinisterra. El relevo teatral lo toma el Teatro Calderón, el 13 de marzo, con la famosa Hécuba, de Eurípides. En el apartado de exposiciones, el aula de la Cámara de Comercio de Alcoy, sede de la UA, albergará dos muestras: Lenguaje para la Igualdad. ¡No tiene nombre! y Humor social: prometer hasta meter. Además, la universidad prepara, en el campus de Alcoy, una jornada técnica de cohesión social, el 25 de febrero, las jornadas Fons Orals, del 11 de este mes al 15 de abril, y la jornada del congreso de Gil-Albert. Durante el mes de julio, acogerá cursos de verano Rafael Altamira de la Universidad de Alicante.