EMERGENCIA SANITARIA La UME desinfecta la residencia de mayores de Oliver Los especialistas limpian el centro donde hay un foco de coronavirus con 58 residentes con síntomas miércoles, 18 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha trasladado esta tarde a Alcoy para desinfectar la residencia de personas mayores Domus Vi, situada en el antiguo hospital de Oliver. El centro ha registrado un brote de coronavirus que mantiene afectados a 58 residentes, que permanecen aislados, de los 134 que viven en este geriátrico, como ha informado Sanidad. Ocho de ellos están bajo el control de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Virgen de los Lirios.