RESOLUCIÓN La UNDEF garantiza el abastecimiento de pólvora a sus Fiestas Interior autoriza el uso de una nueva partida de material explosivo dos días después de que Muro quedara desabastecida a causa de un accidente en el polvorín de origen en Alemania miércoles, 15 de mayo de 2019

Tras el desabastecimiento de pólvora que ha sufrido Muro y Biar para sus Moros y Cristianos, la UNDEF garantiza el suministro de este material explosivo para el resto del año. La Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos ha mediado con el Ministerio del Interior para que agilizara el control de garantía a una partida de 4.500 kilos de pólvora que el polvorín de Montealegre del Castillo tenía almacenado en un depósito del País Vasco y pudiese dar autorización para su uso cuanto antes en actos festeros. Sin embargo, el visto bueno no llegó a tiempo para las fiestas de Muro. Pepa Prats, presidenta de la UNDEF, explica que la semana pasada hubo un accidente en el polvorín de Alemania que abastece a Montealegre, por lo que se produjo el desabastecimiento. Interior, a través de la Dirección General de Minas, debía de hacer unas pruebas a la nueva partida guardada en el País Vasco, sin embargo, según Prats desde el Ministerio le indicaron que estos controles tardan "entre 15 y 21 días y yo le dije a la directora general que, por favor, lo miraran cuanto antes que no llegábamos y que teníamos a parte de Alicante en plenas Fiestas. Que hiciesen lo imposible". Así, desde la UNDEF insistieron para que agilizaran los trámites y dieran luz verde para su uso en actos festeros. Un aprobado que ha llegado a principios de esta semana. "Petrer tendrá pólvora, pero no solo esta localidad sino el resto de las fiestas de los pueblos hasta que finalice el año y cuando haga falta habrá pólvora. Ha sido por la insistencia de UNDEF y es una alegría agridulce" porque "me sabe muy mal de que Muro no haya podido disparar como un año más", añade la presidenta. De esta manera, en la comarca Cocentaina, Castalla e Ibi tienen garantizada la pólvora para sus fiestas que celebrarán entre agosto y septiembre.