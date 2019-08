The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS La Undef insiste en el apoyo político para cambiar la normativa de la pólvora Senadores y diputados nacionales y provinciales del PP, Cs y Compromís se reúnen con representantes de la entidad para conocer la situación de la crisis relacionada con el uso del explosivo en actos festeros viernes, 30 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/08/2019) La Unión Nacional de Entidades Festeras (Undef) sigue insistiendo en pedir apoyo a los políticos de todo el arco parlamentario para que introduzcan cambios en la normativa del uso de la pólvora en los Moros y Cristianos y que la limitación actual y la crisis del precio no ponga en peligro la celebración de actos como las batallas de arcabucería. Parte de la junta directiva de la Undef han mantenido esta mañana una reunión en Cocentaina con senadores y diputados nacionales y provinciales de Partido Popular, Ciudadanos y Compromís, donde les han trasladado esta petición y la importancia de que modifiquen algunas puntos de la normativa como la ampliación horaria en el reparto de la pólvora o que se unifiquen criterios y requisitos en las subdelegaciones del Gobierno en las diferentes provincias, ya que, según denuncian desde la Undef, actualmente son distintos los trámites y eso dificulta -dicen- el obtener el permiso para disparar a tiempo.