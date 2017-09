The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La UNDEF pide cambios en la normativa de la pólvora La entidad expresa al diputado Óscar Gamazo su rechazo al sistema de trasvase y reparto del material y advierte de la caída de participantes en los actos de arcabucería jueves, 14 de septiembre de 2017 Una representación de la Unión Nacional de Entidades Festeras (UNDEF) se ha reunido este jueves en la sede de la entidad en Cocentaina con el diputado del PP Óscar Gamazo para entregar una propuesta de cambio en la instrucción técnica del Reglamento de Explosivos que regula el uso de armas en los actos festeros. Esa norma permite aumentar a dos kilos la cantidad de pólvora por festero pero extrema las medidas de seguridad. Una de las que no convence es el trasvase manual de la pólvora, del envase a la cantimplora, en el momento del reparto y ante la Guardia Civil. Pepa Prats, presidenta de la UNDEF, advierte de que la aplicación de la nueva norma, obligatoria a partir de 2019, está reduciendo la participación en los alardos. El diputado Óscar Gamazo ha recogido las peticiones para trasladarlas al Gobierno central e intentar abrir una mesa de negociación que permita rebajar las exigencias. Una de las primeras poblaciones de la comarca en aplicar la nueva normativa es Ibi, que recurre a la figura del cartuchero, ahora denominada porteador, para que puedan adquirir pólvora que suministrar al tirador. Esta solución permite a los participantes en el alardo disponer de más cantidad de pólvora sin tener que recurrir al doble reparto. El presidente de la Federación de Comparsas, Francisco Santonja, reconoce las dificultades que implica cumplir la nueva normativa. Ibi vive este viernes la víspera de sus fiestas con el pregón, el desfile de bandas y, desde las doce, la popular Nit de l’Olla. Mañana es el día de las Entradas.