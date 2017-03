The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La unificación del San Juan Bosco se dilata La Consellería de Educación justifica la demora de las obras a 2018 al descubrimiento de deficiencias en todos los proyectos redactados por CIEGSA en el anterior Gobierno miércoles, 01 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (01/03/2017) Las obras de unificación del colegio San Juan Bosco de Cocentaina se atrasan a mediados del próximo año. El subdirector de general de Infraestructuras Educativas de la Consellería de Educación justifica la demora de las obras al descubrimiento de deficiencias en todos los proyectos redactados por CIEGSA en el anterior Gobierno. Estas deficiencias, se deben al incumplimiento del código ético urbanístico y que obligan a retrasar el inicio de las obras de algunos centros como el San Juan Bosco de Cocentaina. La Consellería de Educación se ha comprometido con la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, y el diputado autonómico y anterior alcalde, Rafael Briet, a evaluar de nuevo el proyecto a partir del segundo semestre de este año y concluirla antes de que finalice 2017. La alcaldesa ha avanzado su intención de volver a preguntar sobre el estado del proyecto a finales de abril. La unificación del San Juan Bosco es una reivindicación que lleva ya más de 27 años.