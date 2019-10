The examples populate this alert with dummy content

CULTURA La Unió d'Alcoi lleva la música alcoyana al ADDA La banda, dirigida por Iñaki Lecumberri, protagoniza un concierto con cuatro obras de autores alcoyanos miércoles, 02 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Societat Unió Musical d’Alcoi celebró el pasado domingo un concierto en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) en el que interpretó cuatro obras de autores alcoyanos. El público, en la primera parte, escuchó la obra para banda y dos percusionistas solistas Cosins de Alfonso Yépez Santamaría, que está dedicada e interpretada por los dos músicos de la Unión Ignasi Doménech Ramos y Sergi Sempere Ramos, y la suite Rituals i Danses d’Algemesí, de Amando Blanquer. Los músicos, dirigidos por Iñaki Lecumberri, interpretaron en la segunda parte Andante y Polonesa de Juan Cantó Francés y Heroicum de Rafael Mullor Grau. La audición, que estuvo presentada por el músico y presidente de honor de la UMDA Ernest Llorens, finalizó al compás de la marcha mora Any d’Alferis de Blanquer.