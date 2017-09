The examples populate this alert with dummy content

UNICEF La Unió Musical lleva el circo al Calderón por una buena causa La agrupación prepara un espectáculo que combina música con circo para el próximo 24 de septiembre, a partir de las doce del mediodía martes, 19 de septiembre de 2017 La Unió Musical convierte el escenario del Teatre Calderón en un circo en un espectáculo a beneficio de Unicef. Alcoy está invitado a disfrutar del mayor espectáculo del mundo, el circo, el próximo domingo, 24 de septiembre. Circum Alcoi es una iniciativa de la Unió Musical cuyos beneficios irán destinados a Unicef, que trabaja para defender los derechos de la infancia. Niños, aunque no solo, tienen una cita con los personajes tradicionales de este circo tan especial. Juan José Egea, director de la agrupación musical, explica que por el escenario del Calderón pasarán "malabaristas", "payasos" e incluso hasta un "hombre bala". El espectáculo arranca a las doce del mediodía en el Teatre Calderón.