MÚSICA FAMILIAR La Unió Musical y Dani Miquel se unen en un concierto navideño El cantautor infantil y la banda ofrecerán el sábado 29 a las 19 horas en el Teatre Calderón 'Musiqueries simfòniques' jueves, 27 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (27/12/2018) La Societat Unió Musical d'Alcoi y el cantautor especializado en música para los más pequeños, Dani Miquel, han preparado un concierto conjunto que llevará por nombre 'Musiqueries Simfòniques' y que tendrá lugar el sábado 29 de diciembre a las 19 horas en el Teatre Calderón. El presidente de la banda, Alfonso Yépez 'Chipi' ha estado en el estudio de Radio Alcoy para hablar de esta original actuación, mientras que el director de la misma, Iñaki Lecumberri, por teléfono, desde Castalla, también ha explicado detalles de este concierto. Incluso hemos podido oir al propio Dani Miquel invitándonos a asistir a esta actuación, orientada para toda la familia.