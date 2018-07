The examples populate this alert with dummy content

NUEVA IMAGEN La Unión Alcoyana presenta su nuevo logotipo Los colores corporativos han evolucionado a un nuevo azul más brillante y contemporáneo y se ha aplicado una doble tinta en azul claro, que permite mostrar una marca más fresca y cercana miércoles, 04 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Unión Alcoyana Seguros presenta la nueva identidad visual; un sistema visual cálido y cercano, el equilibrio entre simplicidad y modernidad. Hemos creado un logotipo sencillo y reconocible, que nos permite disponer de un espacio competitivo propio. Además, la nueva identidad visual se adapta mejor al entorno digital, pero sin perder la esencia y valores corporativos que nos han caracterizado desde nuestra Fundación en 1877. Nuestra premisa para el cambio “con la vista atrás, para fijar la mirada en el futuro”. Esta nueva marca parte de los pilares de nuestro Plan Estratégico 2017-2019: satisfacción del Cliente, eficiencia operativa y transformación digital, hemos desarrollado un proyecto integral de marca, que nos ayuda, de forma transversal, a conseguir los objetivos fijados en dicho Plan; implicando a la totalidad del áreas de negocio y del equipo humano de Unión Alcoyana a través de auditorías y workshops específicos. Nueva identidad visual: El rediseño del logotipo, sus aplicaciones, el sistema gráfico y verbal, así como el nuevo estilo ilustrativo ha sido elaborado por la agencia de branding SMALL. El nuevo logotipo tiene como punto de partida el logotipo institucional de Unión Alcoyana, que tiene como testigo el antiguo escudo de la ciudad de Alcoy (sede de nuestra entidad); recuperando el diseño de sus orígenes de forma moderna y elegante. Lo más significativo es el cambio de imagotipo (símbolo), resultado de la fusión entre el escudo romboidal de cuatro palos de gules y la forma de los dos ríos que se unen en la punta del escudo. A partir del imagotipo se ha creado un nuevo estilo visual para la expresión de la marca en todos sus soportes, aplicaciones y puntos de contacto con el mapa de públicos. Por su parte, los colores corporativos han evolucionado a un nuevo azul más brillante y contemporáneo y hemos aplicado una doble tinta en azul claro, que nos permite mostrar una marca más fresca y cercana. La denominación de la marca, Unión Alcoyana Seguros, se ha mantenido porque así consta desde su fundación, hace 140 años. Posicionamiento: Un posicionamiento estratégico basado en los valores que nos caracterizan (cercanía, vocación por el buen hacer, respeto, dinamismo, transparencia y solidez) y que se resumen en una palabra “cumplir”. Cumplir con los empleados, con la mediación, con los clientes y, con todo nuestro mapa de públicos en general. Esta promesa queda enmarcada en el nuevo claim de la marca: Ser y Estar. Ser, porque “somos la Compañía de Seguros que desde 1877 trabajamos para cumplir con nuestros públicos. Estar, porque estamos ahí, cuando nos necesitan”. Nueva web corporativa Además, coincidiendo con el lanzamiento de su nueva identidad, en Unión Alcoyana junto a la agencia de marketing digital INCRENTA, hemos lanzado una nueva web corporativa con el objetivo de tomar el control de la huella digital que Unión Alcoyana deja en Internet y reforzar nuestro ecosistema digital y velar, así, por la Reputación Digital de la Marca. La presentación de la identidad visual, se ha realizado en una doble vertiente. Por una parte, Consejo de Administración y empleados pudieron conocer la nueva marca y sus aplicaciones durante la celebración de la Patrona del Seguro el pasado 29 de junio. Y por otra, la Red de Mediación contó con una espectacular puesta en escena en el marco de la Convención de Mediadores de la Entidad celebrada el pasado 4 de julio, donde se proyectó un impactante vídeo mapping para los asistentes. Por su parte, la implantación de la totalidad de aplicaciones, así como el plan de comunicación para cada stakeholder, se realizará de forma progresiva durante las próximas semanas.