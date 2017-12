The examples populate this alert with dummy content

DEPORTES La Unión Ciclista y Poc a Poc salen a la calle Para los ciclista era la primera vez, salieron el día de nochebuena - El clásico de la Navidad, la salida de runners organizada por el club Poc a Poc, volvía a superar los 200 participantes el día de Navidad. miércoles, 27 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El club Poc a Poc cumple con lo que ya es un referente el día de Navidad. Los runners tienen este día en rojo en el calendario porque es especial. Cada día 25 de diciembre se organiza una salida , no competitiva, donde se recorre parte de la ciudad con un ambiente relajado y distendido. Todos vestido s con detalles de la Navidad y este año ha superado una vez más los 200 participantes. Este año también la Unión Ciclista Alcoy ha querido hacer algo similar, pero en bicicleta. Miembros del club y aficionados en general , salieron a la calle el día 24 para recorrer parte del a localidad con detalles navideños en sus vestimentas. A pesar de ser el primer año, la convocatoria fue un éxito.