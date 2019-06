The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS "La unión de los dos campus nos ha beneficiado a todos" Radio Alcoy visita el campus David Porras & Fundación Alcoyano en su octava edición miércoles, 26 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (26/06/2019) El programa Ser Deportivos de Radio Alcoy ha visitado el campus David Porras & Fundación Alcoyano en su octava edición. Como ya es casi una tradición, el programa se realiza en directo desde las instalaciones, en este caso del colegio de La Salle, donde están este año ubicados los más de 70 niños y niñas que disfrutan del campus. Como una de las actividades, niños, monitores, entrenadores y este año incluso algunos padres, han podido ver como se hace un programa de radio en directo. Muchos protagonistas han sido los que hemos tenido. Javier Mayor, Marc, Miguel Juan Reig, Javi y Paloma Mayor, Hugo Porras, Javi Montava, Curro, Hugo Muriel, Pablo Nadal o Javi Porras entre otros han pasado por los microfonos de Radio Alcoy. No os perdaís todo lo que se ha hablado en un campus totalmente consolidado.