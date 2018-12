The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO "La unión nos hará fuertes" Antonio Francés y Juan Serrano pasan por el tradicional programa navideño de El café del Alcoyano desde Premium Sport Café jueves, 20 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/12/2018) Con esté ya van 16 años que el alcalde y presidente del Alcoyano de turno comparten un buen rato en Ser Deportivos para "cantar" villancicos. Este año Juan Serrano cumple su décima visita y Antonio Francés la séptima. Con el concejal de Deportes Alberto Belda y Héctor Rúa, hemos estado intentando "cantar" algunos villancicos populares. Entre tanto, hemos hablado de la situación del club, de lo importante que es la unión y de cómo están los equipos economicamente hablando dado que los últimos casa muy graves afectan a Ontinyent y Olimpic de Xátiva. Escucha todo lo que se ha contado hoy en Ser Deportivos en el enlace de la noticia.