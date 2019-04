The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO La unión de las peñas hace la fuerza Las peñas se unen para apoyar al club en lo que resta de temporada- En Ser Deportivos desde Premium Sport Café hablamos con algunos representantes de peñas jueves, 28 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/03/2019) Las peñas del Alcoyano han optado por no dejar "tirado" al club en um momento tan delicado como el que atraviesa el equipo. Es colista y entre todos pretenden que los los jugadores den más de si mismos para sacar el barco adelante. Hoy en Ser Deportivos Alcoy, hemos tenido a Carlos Hernandéz, de la peña Huestes Blanquiazules y a Ignaçi Caballer de la peña Planes Blanc i Blau. Con ellos hablamos de las iniciativas y la situación del club desde Premium Sport Café.