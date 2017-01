The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La universidad al servicio de la sociedad y la industria Las profesoras del Departamento Textil y Papelera del Campus de Alcoy de la UPV, Eva Bou y Mari Ángeles Bonet, presentan los nuevos métodos formativos on line martes, 17 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (16/01/2017) La universidad amplia su espectro educativo y se cuela en casa y la oficina a través del ordenador. El campus de Alcoy de la UPV ha desarrollado un método formativo a través de una plataforma a la que pueden acceder de manera gratuita todos aquellos que quieran ampliar sus conocimientos. Eva Bou y Mari Ángeles Bonet, profesoras del Departamento de Textil y Papelera de la UPV en Alcoy explican en qué consisten los MOOC (Massive Online Open Courses) que han comenzado a impartirse relacionados con el ámbito de las microcápsulas.