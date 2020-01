The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La Universidad de Alicante aterriza en Tibi La institución académica amplía su oferta en la provincia con una Aula Universitaria en esta población de la Foia jueves, 30 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Tibi se ha sumado a la red de Aulas Universitarias de la Universidad de Alicante. La localidad de la Foia de Castalla cuenta desde esta semana con una extensión de la institución a través de la cual podrá desarrollar actividades culturales, formativas o de investigación gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la UA. El vicerrector de Cultura, Deportes y Lenguas, Carles Cortés y el alcalde de Tibi, José Luis Candela, fueron los encargados de descubrir la placa que identifica el municipio como Aula de la Universidad de Alicante en un acto en el que también participaron el vicerrector de Ordenación Académica, José Penadés, la directora del Secretariado de Promoción Cultural y Lingüística, Mar Iglésias y la concejal de Educación de Tibi, Estela Castelló. Cortés, destacó durante la inauguración que “esta iniciativa es una oportunidad tanto para la Universidad de Alicante como para Tibi. A nosotros nos permite ampliar nuestros horizontes y estar presentes en el territorio y hoy en Tibi, como antes en tantas otras aulas, saben que pueden sentirse parte de nuestra universidad que a partir de ahora pone a su disposición toda su oferta cultural y diferentes acciones formativas”. Por su parte, el alcalde de la localidad, José Luis Candela, aseguró que “hemos trabajado mucho para lograr que Tibi pase a ser Aula de la Universidad de Alicante y estamos muy agradecidos al rector y a todo el equipo”. Exposición La inauguración contó con la exposición “40 años de las primeras elecciones democráticas". Una muestra de 14 paneles que han desarrollado desde el Archivo de la Democracia desde la Universidad de Alicante. Como curiosidad, el alcalde explicó que habían encontrado el acta de las primeras elecciones en Tibi y fue uno de los atractivos durante el acto celebrado este pasado martes.