The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO La Universidad de Alicante concede su máxima distinción a Sol Picó El Consejo de Gobierno aprueba la concesión del Laurel de Oro por la "creatividad" de la coreógrafa y sus continuas colaboraciones con la universidad jueves, 26 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante ha otorgado el Laurel de Oro a la bailarina alcoyana en reconocimiento a su trayectoria profesional. El Laurel de Oro de la Universidad de Alicante reconoce a personas o instituciones de excelente prestigio nacional o internacional en el campo de las ciencias, de las letras, de la investigación científica, de la docencia, de la creación artística, del deporte y de la solidaridad. En el caso de Sol Picó, la universidad destaca que la bailarina cuenta con el aval de una incuestionable trayectoria jalonada con algunos de los principales reconocimientos tanto nacionales como internacionales como el Premio Nacional de Danza, el Premio Max de las Artes Escénicas o el Premio Nacional de Danza de la Generalitat de Catalunya. Con este reconocimiento se ha querido “recordar a la comunidad universitaria la importancia de su creatividad en la mezcla de lenguajes artísticos y su continuo compromiso de vinculación con nuestra institución”, según ha apuntado la secretaria General, Esther Algarra Prats. Picó ha participado en diversos ciclos culturales, actuaciones en el Paraninfo, performances en el MUA y exposiciones como El Vol del Gat, que fusiona literatura, pintura y danza en torno a la novela con el mismo nombre.