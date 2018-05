The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La Universidad de Alicante inaugura nueva aula en Muro Este lunes se ha firmado el convenio mediante el que la UA amplía su presencia en la comarca de l'Alcoià i El Comtat martes, 08 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Universidad de Alicante amplía su presencia a las comarcas de L'Alcoià y El Comtat con la inauguración de un aula universitaria en Muro. Este lunes se ha firmado el convenio de creación de la nueva extensión de la universidad en un acto celebrado en el Centro Cultural Sant Antoni de Muro en el que la alcaldesa, Jacqueline Cerdà, y la directora del Secretariado de Aulas Universitarias, Mar Iglesias, han descubierto una placa que identifica el espacio como sede del aula. Iglesias ha destacado que "la apuesta de la Universidad de Alicante por intensificar su presencia en las comarcas es un compromiso firme que nos permite cumplir con una de las funciones de una universidad pública como es la de hacer llegar el conocimiento a toda la sociedad". La alcaldesa del municipio, Jacqueline Cerdà, por su parte, agradeció a la Universidad de Alicante "esta apuesta" por su municipio que, asegura, sabrá "aprovechar": "En Muro contamos con una actividad muy intensa a lo largo del año en diferentes aspectos, tanto culturales como de formación y, ahora, con la incorporación como aula universitaria, estamos seguros que abriremos un nuevo espacio de oferta de actividades para nuestro pueblo". Al acto de creación del aula asistieron, además, el coordinador de la Sede de Cocentaina, José Luis Todolí, la coordinadora cultural del Campus de Alcoi, Majo Pallarés, y la alcaldesa de Benilloba, Ana Delia Gisbert, municipio que también forma parte de la red de sedes de la UA, y diferentes regidores del equipo de gobierno de Muro. Después del descubrimiento de la placa y de la firma del convenio se clausuró la exposición de la Universidad de Alicante que se ha podido visitar en la sala polivalente del Centro Cultural de Sant Antoni de Muro, UA Spanish women on the rise.