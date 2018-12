The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La Universidad Católica de Valencia desembarca en Alcoy con estudios en idiomas y el grado de Enfermería La Fundación San Jorge de Alcoy, que integra el sector empresarial alcoyano, prevé iniciar los estudios en idiomas este curso académico - El objetivo de la fundación es extender la educación privado-concertada al Bachillerato y la Formación Profesional martes, 11 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir llega hasta Alcoy con estudios especializados en idiomas y ciencias de la salud, concretamente, con el grado de Enfermería. La ciudad está a punto de abrir la que será su tercera universidad, la primera de carácter privado-concertado. La extensión de la UCV en la ciudad nace con el deseo de que el colegio San Vicente de Paúl, Las Paúlas, albergue estudios universitarios y de Formación Profesional. Una iniciativa que surge a raíz del apoyo de empresarios como Rafael Pascual y León Grau, integrantes de la Fundación San Jorge de Alcoy: "Desde el principio pensamos que era una idea fabulosa para la juventud disponer de otras alternativas / Es como el modelo alemán, donde los empresarios participan en los títulos y en los estudios". Los empresarios de Alcoy han presentado el proyecto este martes, junto a representantes de la Fundación Colegios Diocesanos de Valencia y la Fundación Marcelino Olaechea. El acto ha estado presidido por el cardenal y arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que ha subrayado que la sede de la universidad católica nace con el objetivo de ser un añadido: "No quiero competir con el resto de centros, sino sumar". Los estudios en idiomas llegarán a Alcoy este curso 2018/2019 como una escisión de los títulos libres que se imparten en el Instituto de Lenguas de la propia universidad en Valencia. A esta materia, le seguirá la incorporación del grado en Enfermería. El objetivo final de la Fundación es consolidar dos líneas en Las Paúlas, que abarquen desde primer ciclo de Infantil a FP, incluyendo un Bachillerato de enseñanza concertada. El deseo de los empresarios de Alcoy es incorporar, además, FP y grados de Robótica y Domótica.