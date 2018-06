The examples populate this alert with dummy content

MIL.LENI La universidad que cambia promesas por esperanzas El campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València proyecta una imagen de calidad para captar nuevos alumnos jueves, 14 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (14/06/2018) El programa Mil.leni número 24 aborda la campaña de captación de nuevos alumnos para el campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València. Con el lema No más promesas, se apoya en los ranquings internacionales como el de Shanghái que coloca en lo más alto a la UPV o el informe BBVA que destaca la empleabilidad de los estudiantes de este campus. Toni Pérez, jefe del área de comunicación de la UPV y responsable de la campaña, aporta detalles en el programa de este jueves, junto al subdirector de Comunicación, Manuel Llorca y el director del campus de Alcoy de la UPV, Juan Ignacio Torregrosa.