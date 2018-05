The examples populate this alert with dummy content

MIL.LENI La universidad se abre a los mayores Desde el hall del Edificio Georgina Blanes hablamos de la Universitat Sènior y de la Cátedra Aitex-UPV jueves, 17 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (17/05/2018) Este jueves Radio Alcoy regresa al campus de Alcoy de la UPV para conocer a fondo la Universitat Sènior y la Cátedra Aitex-UPV. Desde el hall del Edificio Georgina Blanes hablamos de la Universitat Sènior con Rosa Vercher, Subdirectora de Cultura, Deportes, Colegio Mayor y Universidad Sénior del Campus de Alcoy UPV, con Camilo Albero, presidente de la Asociación Senior y Concha Camps, delegada. En torno a 200 alumnos forman parte de la Universitat Sènior en el campus de Alcoi de la UPV. El requisito para formar parte es ser mayor de 55 años y tener inquietud por aprender. “Para nosotros es una motivación”, explica Concha Camps. En la segunda parte del programa el profesor Pablo Díaz García, director de la cátedra Aitex – UPV, presenta las actividades de la cátedra y la jornada Diseño Textil en la economía circular, que, relacionada con estos estudios, realizará Javier Goyeneche.