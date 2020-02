The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY La universidad vista por los universitarios Campus Tal Cual aborda la actualidad de la plaza Ferrándiz y Carbonell bajo el prisma de sus alumnos jueves, 27 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (27/02/2020) Radio Alcoy abre este jueves una ventana a la información del Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València, sus curiosidades y todo lo que interesa a la comunidad universitaria. El espacio Campus Tal Cual contará la actualidad del campus y la Delegación de Alumnos de la EPSA todo lo que sucede en la plaza Ferrándiz y Carbonell y en su entorno. En el programa cero intervienen Rebeca Sanz y Sofía Martín de Lavinia Next, Lucas Ballester, delegado de alumnos en el campus, y Claudia Seoane además de Manuel Llorca, subdirector del campus de Alcoy.