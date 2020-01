The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓ La Universitat d'Alacant ja té aula universitària a Ibi S'ha descobert una placa en el Centre Cultural Salvador Miró d'Ibi amb la presència de Carles Cortés, vicerrector de Cultura, Esports i Llengües de la UA i la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament, María José Herrero miércoles, 15 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (15/01/2020) L’Ajuntament d’Ibi i la Universitat d’Alacant han signat un conveni per a crear una Aula Universitària en la localitat. L’acte ha tingut lloc en el Centre Cultural Salvador Miró d’Ibi amb el descobriment d’una placa commemorativa i identificativa, on han participat Carles Cortés, vicerector de Cultura, Esports i Llengües de la UA i María José Herrero, primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament ibense, entre altres autoritats. L’aula de dansa de la UA ha interpretat l’espectacle ‘Cementeri de flors’ per a posar colofó a aquesta cita. D’aquesta manera, la universitat alacantina està present a aquesta població per partida triple, amb aquesta aula, així com en el Museu de la Biodiversitat i en l’Estació Biològica Torretes.